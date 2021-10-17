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اليوم.. ذكرى وفاة الفنان ممدوح وافي
الأحد 17/أكتوبر/2021 - 07:12 ص
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان ممدوح وافى الذي قدم العديد من الأعمال الفنية التي لاقت استحسان الجمهور والنقاد.
اعماله المسرحية
بدأ وافي مشواره الفني عام 1979 بمشاركته في عدد من المسرحيات، مثل "الهمجي" و"حمري جمري" و"حضرات السادة العيال".
أدواره السينمائية
أما أدواره السينمائية فكان أول أدواره السينمائية عام 1985 في فيلم "الإنس والجن"، ليشارك بعد ذلك الفنان أحمد زكي في كثير من أفلامه، ومنها "زوجة رجل مهم"، "الإمبرطور" و"إستاكوزا" و"أبو الدهب" و"سواق الهانم" و"مستر كاراتية".