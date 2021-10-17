Advertisements

اليوم.. ذكرى وفاة الفنان ممدوح وافي

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 07:12 ص
ممدوح وافي
ممدوح وافي


تحل اليوم  ذكرى وفاة الفنان ممدوح وافى الذي قدم العديد من الأعمال الفنية التي لاقت استحسان الجمهور والنقاد.

اعماله المسرحية

بدأ وافي مشواره الفني  عام 1979 بمشاركته في عدد من المسرحيات، مثل "الهمجي" و"حمري جمري" و"حضرات السادة العيال".

أدواره السينمائية
 أما أدواره السينمائية فكان أول أدواره السينمائية عام 1985 في فيلم "الإنس والجن"، ليشارك بعد ذلك الفنان أحمد زكي في كثير من أفلامه، ومنها "زوجة رجل مهم"، "الإمبرطور" و"إستاكوزا" و"أبو الدهب" و"سواق الهانم" و"مستر كاراتية".

الكلمات المفتاحية

ممدوح وافي فنان كوميدي فنان ذكرى وفاة اعمال مسرحية

أخبار تهمك

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

رد فعل رانيا يوسف عندما طالبها أحد المصورين برفع فستانها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من النيابة بشأن بلاغ سقوط ميكروباص في نهر النيل

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موقف نجم الزمالك من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 42 مريضًا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بيراميدز يكشف آخر تطورات حالة إسلام عيسي بعد الهبوط اضطراريا بأديس أبابا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارًا ناريًا ضد سولشاير

منذ حوالي 14 ساعة

أول قرار لـ"موسيماني" في الأهلي بعد العودة من النيجر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ حوالي 15 ساعة

3 صفقات مدوية على رادار الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم موقفه من عودة داني ألفيش

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يعلن موعد تجديد عقد نجميه

منذ أقل من نصف ساعة

توضيح عاجل من "حماية المستهلك" بشأن معارض السيارات (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

معلومات عن ممدوح وافي في ذكرى رحيله

في ذكرى وفاته.. تعرف على سبب طلب ممدوح وافي أن يدفن في قبر أحمد زكي

في لقاء قديم.. ممدوح عبد العليم: بقرأ السيناريوهات بعيون مصر

في ذكرى وفاته.. تعرف على سبب وفاة ممدوح عبدالعليم

تزامناً مع ذكرى وفاته.. تعرف على بدايات ممدوح عبدالعليم الفنية

تزامناً مع ذكرى وفاته.. تعرف على رسالة زوجة ممدوح عبدالعليم بعد وفاته

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:36 م

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

04:33 م

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

09:32 م

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

08:30 م

توضيح عاجل من "حماية المستهلك" بشأن معارض السيارات (فيديو)

12:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements