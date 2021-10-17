اليوم.. ذكرى وفاة الفنان ممدوح وافي









تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان ممدوح وافى الذي قدم العديد من الأعمال الفنية التي لاقت استحسان الجمهور والنقاد.





اعماله المسرحية





بدأ وافي مشواره الفني عام 1979 بمشاركته في عدد من المسرحيات، مثل "الهمجي" و"حمري جمري" و"حضرات السادة العيال".





أدواره السينمائية