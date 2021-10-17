مدرب الأهلي السابق يوجه نصيحة إلى موسيماني





اكد محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلى، ان الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مدرب كبير والدليل علي ذلك فوزه بالعديد من البطولات .





وقال يوسف في تصريحات لبرنامج رقم 10 المذاع علي القناة الأولى " موسيماني يحتاج الي تجديد طموحه مع النادي الاهلي، بعد الفوز ببطولتي دورى ابطال افريقيا في فترة وجيزة، ومن ثم تجديد الطموح للاعبين".





وتابع يوسف "موسمياني مدرب كبير، لكنه عليه التعلم من البرتغالي مانويل جوزيه الذى كان ينجح في تجديد الطموح والدوافع مع اللاعبين".



