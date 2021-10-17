Advertisements

مدرب الأهلي السابق يوجه نصيحة إلى موسيماني

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 06:04 ص
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي

اكد محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلى، ان الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مدرب كبير والدليل علي ذلك فوزه بالعديد من البطولات . 

وقال يوسف في تصريحات لبرنامج رقم 10 المذاع علي القناة الأولى " موسيماني يحتاج الي تجديد طموحه مع النادي الاهلي، بعد الفوز ببطولتي دورى ابطال افريقيا في فترة وجيزة، ومن ثم تجديد الطموح للاعبين". 

وتابع يوسف "موسمياني مدرب كبير، لكنه عليه التعلم من البرتغالي مانويل جوزيه الذى كان ينجح في تجديد الطموح والدوافع مع اللاعبين".

الكلمات المفتاحية

موسيماني محمد يوسف الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يحسم موقفه من عودة داني ألفيش

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

رد فعل رانيا يوسف عندما طالبها أحد المصورين برفع فستانها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يكشف آخر تطورات حالة إسلام عيسي بعد الهبوط اضطراريا بأديس أبابا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من النيابة بشأن بلاغ سقوط ميكروباص في نهر النيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

توضيح عاجل من "حماية المستهلك" بشأن معارض السيارات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 42 مريضًا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالإيقاف بسبب كارثة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارًا ناريًا ضد سولشاير

منذ حوالي 12 ساعة

موقف نجم الزمالك من الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قرار مفاجىء من لجنة التخطيط في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:36 م

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

04:33 م

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

09:32 م

موقف نجم الزمالك من الانتقال إلى الأهلي

04:56 ص

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements