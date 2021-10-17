يواجه فريق إنتر ميلان،يوم الأحد المقبل، فريق يوفنتوس، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري الإيطالي .





ويسعي فريق الإنتر الفوز بهذه المباراة حتي يعوض جماهيره عن خسارته في آخر لقاء له بالدوري الإيطالي، حيث فاز فريق لاتسيو بثلاث أهداف مقابل هدف من جانب فريق إنتر ميلان.





موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي..





ستقام المباراة يوم الأحد الموافق 24 من شهر أكتوبر الجاري، و سيطلق الحكم صفارته فى تمام الساعة:





‪20:45‬ مساءًا بتوقيت القاهرة.

21:45 مساءًا بتوقيت السعودية.

22:45 مساءًا بتوقيت الإمارات.





ملعب مواجهة انتر ميلان ضد يوفنتوس..





سيحتضن ملعب جوزيبي مياتزا، معقل فريق الانتر، هذا اللقاء الناري.





القناة الناقلة لمواجهة إنتر ميلان في الجولة التاسعة بالدوري الإيطالي.





سيذاع اللقاء مباشرة على قناة اليوتيوب الخاصة بالدوري الإيطالي.





يذكر أن يحتل فريق إنتر ميلان المركز الثالث في قائمة ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 17 نقطة.



