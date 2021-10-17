Advertisements

موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 06:04 ص
انتر ميلان
انتر ميلان
هايدي يسري
يواجه فريق إنتر ميلان،يوم الأحد المقبل، فريق يوفنتوس، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري الإيطالي .

ويسعي فريق الإنتر الفوز بهذه المباراة حتي يعوض جماهيره عن خسارته في آخر لقاء له بالدوري الإيطالي، حيث فاز فريق لاتسيو بثلاث أهداف مقابل هدف من جانب فريق إنتر ميلان.

موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي..

ستقام المباراة يوم الأحد الموافق 24 من شهر أكتوبر الجاري، و سيطلق الحكم صفارته فى تمام الساعة:

‪20:45‬ مساءًا بتوقيت القاهرة.
21:45 مساءًا بتوقيت السعودية.
22:45 مساءًا بتوقيت الإمارات.

ملعب مواجهة انتر ميلان ضد يوفنتوس..

سيحتضن ملعب جوزيبي مياتزا، معقل فريق الانتر، هذا اللقاء الناري.

القناة الناقلة لمواجهة إنتر ميلان في الجولة التاسعة بالدوري الإيطالي.

سيذاع اللقاء مباشرة على قناة اليوتيوب الخاصة بالدوري الإيطالي.

يذكر أن يحتل فريق إنتر ميلان المركز الثالث في قائمة ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 17 نقطة.

الكلمات المفتاحية

رياضة انتر ميلان الدوري الايطالي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 42 مريضًا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من النيابة بشأن بلاغ سقوط ميكروباص في نهر النيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يكشف آخر تطورات حالة إسلام عيسي بعد الهبوط اضطراريا بأديس أبابا

منذ حوالي 4 ساعات

موقف نجم الزمالك من الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

رد فعل رانيا يوسف عندما طالبها أحد المصورين برفع فستانها

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار لـ"موسيماني" في الأهلي بعد العودة من النيجر

منذ ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم موقفه من عودة داني ألفيش

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

توضيح عاجل من "حماية المستهلك" بشأن معارض السيارات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك مهدد بالإيقاف بسبب كارثة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارًا ناريًا ضد سولشاير

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الإنتر يستقبل لاتسيو في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي

بعد تأهله الأوروبي.. موعد مباراة إنتر ميلان القادمة بالدوري الإيطالي

موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

موعد مباراة إنتر ميلان وروما في الدوري الإيطالي

موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

تعرف على موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:36 م

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

04:33 م

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

09:32 م

موقف نجم الزمالك من الانتقال إلى الأهلي

04:56 ص

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements