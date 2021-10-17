برشلونة يرفض عودة ساحر البرازيل

حسم نادي برشلونة موقفه من التعاقد مع أحد نجوم الجيل الذهبي للفريق، والذين رحلوا خلال السنوات الماضية.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس، يتواجد حاليًا في مدينة برشلونة أثناء البحث عن نادٍ جديد للانضمام إليه هذا الموسم.





وتابعت الصحيفة، أن ألفيش نشر صورًا له على مواقع التواصل الاجتماعي من برشلونة، ثم طالبه العديد من مشجعيه بالتوقيع مع البارسا لدعم كتيبة رونالدو كومان.





وأشارت الصحيفة، أن برشلونة استبعد فكرة عودة ألفيش إلى النادي.





وأوضحت الصحيفة، أن نادي برشلونة لا يريدون تواجد المزيد من المحاربين القدامى في الفريق، ويرغبون في التركيز على اللاعبين الشباب.



