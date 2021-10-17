3 صفقات مدوية على رادار الأهلي

نجح مسئولو النادي الأهلي، في التعاقد مع عدة صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، استعدادا للموسم الجديد.





وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن هناك تخطيط من إدارة الأهلي في التعاقد مع ثلاثي بيراميدز، وهم المهدي سليمان والظهير الأيسر محمد حمدي وأحمد توفيق.





وتابع المصدر، أن مسؤولي المارد الأحمر يرغبون في إتمام تلك الصفقات في نهاية الموسم الجاري، لسبب ارتباط اللاعبين بعقود مع النادي السماوي للموسم القادم.





وأشار المصدر، أن إدارة الأهلي تنتظر انتهاء عقود اللاعبين خلال الموسم المقبل حتي يتم الحصول علي خدماتهم بشكل مجاني بدون الدخول في أي نوع من المشاكل مع إدارة النادى السماوي.



