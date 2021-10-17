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كلاكيت تاني مرة ... الزمالك مهدد بالإيقاف

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 07:01 ص
حسين لبيب
حسين لبيب
ريهام عبد المحسن
أصبح الزمالك مهدد بالإيقاف في الفترة المقبلة لفترتي قيد أخريين وذلك بسبب بمستحقات الثنائي المغربي خالد بوطيب والسوري مؤيد العجان، حيث لم تقم إدارة الزمالك السابقة بتسوية مستحقات اللاعبين بعد رفع قضية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشأن مستحقاتهم لدى الفارس الأبيض.

واقتربت قيمة مستحقات بوطيب من ما يقرب 60 مليون جنيه أما العجان فيتبقى في قيمة عقده ما يقرب من 10 ملايين جنيه.

ويحتاج عدد آخر من القضايا إلى حل قبل نهاية الشهر الحالي والخاصة بمستحقات محمد إبراهيم مع نادي ماريتمو البرتغالي بالإضافة إلى مستحقات المديرين الفنيين البرتغالي جايمي باتشيكو والسويسري كريستيان جروس.

وتبلغ قيمة المستحقات في القضايا الثلاثة حوالي 2.1 مليون يورو مما يضع إدارة الزمالك في ورطة قد تكلفه الإيقاف حتى موسم 2022/ 2023.

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حسين لبيب الزمالك الايقاف اخبار الزمالك

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