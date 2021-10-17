يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لخوض منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في دوري أبطال أوروبا





ويلتقي نادي ريال مدريد مع نظيره نادي شختار التركي ضمن منافسات الجولة القادمة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويحل ريال مدريد ضيفًا على شاختار، مساء الثلاثاء القادم، في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري الأبطال.





ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، في دوري أبطال أوروبا، برصيد 3 نقاط، خلفاً لفريق شيريف تيراسبول المتصدر برصيد 6 نقاط.



