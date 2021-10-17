الزمالك يعلن موعد تجديد عقد نجميه

أعلن فاروق جعفر عضو اللجنة الفنية في الزمالك عن موعد تجديد عقدي ثنائي الفريق من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفارس الأبيض.





وهناك عدد من اللاعبين تنتهي عقودهم في نهاية الموسم المقبل وسط سعى من إدارة القلعة البيضاء لتجديد هذه العقود خلال تلك الفترة وذلك للحفاظ على قوام الفريق الأساسي.





وقال فاروق جعفر في تصريحات صحفية:"يتم بحث التجديد لعدد من نجوم الفريق خلال الفترة الحالية من أجل الحفاظ علي القوام الأساسي للفارس الأبيض".





وأضاف:"طارق حامد لاعب مميز ويبذل مجهود ويعتبر قدوه لزملائه بسبب انضباطه وقيامه بعمله بتميز".





واختتم جعفر تصريحاته قائلا :"سيتم فتح ملف التجديد لطارق حامد والحارس محمد أبو جبل بعد رحلة كينيا كما أن مصطفي فتحي والإيفواري رزاق سيسيه من ضمن خطة التجديدات".



