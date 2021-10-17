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مبابي يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 07:31 ص
كيليان مبابي
كيليان مبابي
محمد الدمتناوي
كشفت تقارير صحفية إسبانية، إن نجم باريس سان جيرمان مُصر على عدم تجديد عقده مع النادي الفرنسي، والذي ينتهي في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مبابي سيرفض تجديد عقده، بغض النظر عن الأموال التي سيقدمها له النادي الفرنسي.

وتابعت الصحيفة، أن مبابي صاحب الـ22 عامًا اتخذ قراره النهائي بالإنتقال الى ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، عقب انتهاء عقده.

وحاول نادي ريال مدريد التعاقد مع مبابي هذا الصيف، وقدم أكثر من عرض للتوقيع معه، ولكن النادي الباريسي رفض التخلي عنه.

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