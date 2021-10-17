شرط وحيد يعرقل الأهلي عن صفقته السوبر

وضع جهاز الكرة في نادي طلائع الجيش، شرطًا للموافقة على خطوة انتقال محمد بسام حارس مرمى الفريق إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي طلائع الجيش، عن وجود رغبة في الحصول على خدمات علي لطفي الحارس الثاني في الأهلي، وذلك حال انتقال بسام إلى القلعة الحمراء.





وكان الأهلي قد تفاوض بشكل رسمي مع محمد بسام، وعرض 5 ملايين جنيه لضمه، كما عرض الحارس المخضرم التنازل عن مستحقاته المتأخرة، ولكن كان هناك تمسك من جانب إدارة الطلائع باستمراره.





وظهر محمد بسام بشكل مميز في الفترة الماضية، وكان من عوامل حصول طلائع الجيش على لقب السوبر المحلي، كما يتواجد بشكل مستمر في معسكر منتخب مصر.



