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موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 08:01 ص
ليفربول
ليفربول
محمد زويد
يستضيف فريق أتليتكو مدريد نظيره ليفربول في مباراة هامة وقوية تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

وتقام المباراة بين الفريقين مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 أكتوبر الجاري.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب المجموعة بـ 6 نقاط جمعهم من خلال مواجهتين، بينما يحتل أتلتيكو مدريد وصافة المجموعة بــ 4 نقاط بنفس عدد المباريات.

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