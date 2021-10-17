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إيموبيلي يتوهج مع لاتسيو ويشعل الكالتشيو

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 08:03 ص
ايموبيلي
ايموبيلي
نورهان حسن


نجح اللاعب شيرو ايموبيلي في التألق مع ناديه الإيطالي "نادي لاتسيو"، مساء أمس أمام نادي إنتر ميلان ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتمكن ايموبيلي من قيادة لاتسيو لتحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدف واحد للنيراتزوري، حيث سجل من ثلاثية فريقه هدف ثمين من ركلة جزاء حصل عليها.

وأصبح شيرو ايموبيلي يمتلك الآن 7 أهداف، وذلك من خلال المشاركة في 7 مباريات بالكالتشيو الإيطالي.

ويمتلك نجم لاتسيو أيضاً هاتريك وحيد في هذا الموسم، كما صنع هدفين آخرين بجانب ال7 الذي سجلهم.

والجدير بالذكر أن شيرو ايموبيلي انضم لنادي لاتسيو في عام 2016، وذلك في صفقة كلفت خزانة النادي الإيطالي 8.75 مليون يورو، ليظهر في أبهى صور التألق.

الكلمات المفتاحية

لاتسيو ايموبيلي انتر

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