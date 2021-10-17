وزارة الرياضة تفجر مفاجأة كبرى قبل موقعة الهلال والنصر.. تفاصيل نارية









يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره نادي النصر، وذلك ضمن منافسات الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.





وتقام المباراة، مساء الثلاثاء المقبل الموافق 19 من أكتوبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية.





وأعلنت وزارة الشباب والرياضة بالسعودية على السماح لحضور الجماهير خلال هذا اللقاء بالسعة الكاملة من ملعب المباراة، وذلك بعدما صرحت وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الصحة على تقليل الإجراءات الإحترازية بدأ من غدا الأحد الموافق 17 من أكتوبر الجاري.





ويدخل الهلال هذا اللقاء، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي بيرسبوليس الإيراني، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.





وعلى الجانب الآخر يدخل نادي النصر هذا اللقاء بعدما اكتسح نظيره الوحدة الإماراتي، بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.



