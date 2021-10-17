انتشال 35 جثة مجهولة الهوية من مقابر جماعية بمكب نفايات في ليبيا

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، انتشال 35 جثة مجهولة الهوية من سبعة مواقع بمكب النفايات العام في ترهونة.

ونشرت الهيئة إحصائية، على صفحتها عبر "فيسبوك"، أوضحت فيها أنها "تم تنفيذ 245 حقل اختبار بموقع مكب القمامة العام بترهونة، واكتشاف خمس مقابر جماعية ومقبرتين فرديتين".

وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا محمد أوجار، في الرابع من أكتوبر الحالي، إن "البعثة تجمع أدلة حول وقوع مجازر جماعية بحق المدنيين في ترهونة منذ العام 2016 وحتى 2020".

وأضاف محمد أوجار أنه "لا يمكن أن تقدم البعثة المتورطين في الجرائم حتى الآن"، مشيرا إلى أن هناك "أدلة على تجنيد أطفال سوريين في النزاع الليبي".