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الإطار التنسيقي الشيعي يعلن رفض نتائج الانتخابات العراقية

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 09:04 ص
العراق
العراق
وكالات

أعلن الإطار التنسيقي الشيعي، أمس السبت، رفض نتائج الانتخابات العراقية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وتحظى الانتخابات العراقية القادمة باهتمام وزخم دولي واسع، وسط دعوات القوى الصناعية السبع الكبرى في العالم لإشراك مراقبين للانتخابات لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتغطية إعلامية متواصلة على مدار الساعة.

 

تحديات أمنية وسياسية ضخمة تحاصر المرشحين بالانتخابات البرلمانية العراقية المرتقبة، بالتزامن مع قرب موعد انعقادها في الـ10 من أكتوبر المقبل، وسط سلسلة من الاغتيالات والانسحابات الجماعية، فضلًا عن المحاصصة الطائفية من أجل استمالة الناخبين عبر تخويفهم من القوميات والطوائف الأخرى.

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العراق الانتخابات العراقية

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