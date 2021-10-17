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رضا عبد العال: الزمالك لابد أن يشكر توسكر.. وكارتيرون "مش هيكمل"

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
علق رضا عبد العال نجم الزمالك و الأهلي الأسبق على فوز الزمالك على توسكر الكيني بهدف نظيف ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تصريحات رضا عبد العال
وقال رضا عبد العال في تصريحات إذاعية لبرنامج "يلا رياضة" عبر إذاعة "هواها": "أعتقد أن مباراة توسكر الكيني كانت سهلة على الزمالك، كان لابد أن تنتهي المباراة بـ"اسكور" كبير، أشرف بن شرقي أضاع فرصة لا تضيع في الشوط الأول و كذلك أوباما الذي أضاع انفراد تام بالمرمى، أيضا إمام عاشور وضع كرة في القائم، لذا بشكل عام كان لابد من فوز كبير".

ويكمل عبد العال: "لاعبي الزمالك لابد أن تشكر توسكر، و بصراحة رأيت أن لاعبي الزمالك بدنيا كانوا جيدين، لم نشعر بأن هذه أول مباراة في الموسم الجديد، برغم سوء أرضية الملعب إلا أن الفريق ظهر بشكل جيد".

وبشأن الفرص الضائعة يسترسل عبد العال: "لابد أن نلتمس الأعذار للاعبي الزمالك، نحن في بداية الموسم و من الطبيعي أن نجد"الحساسية" على المرمى مفقودة، و أعتقد أنه مع توالى المباريات ستعود هذه الميزة مع تمرينات على المرمى".

مصير كارتيرون 

ويتم لاعب الزمالك الأسبق حديثه مقيما المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون: "المدرب الفرنسي لن يكمل هذا الموسم مع الزمالك، كارتيرون يعاني منذ الموسم الماضي لا يملك دكة بدلاء جيدة، لم يحدث إحلال وتجديد في الفريق، أيضا الفريق لم يدعم بصفقات جديدة، كل هذه الأمور ستؤثر على الفريق، و بدليل تغييرات مباراة توسكر رأينا بعدها عشوائية".

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