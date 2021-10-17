تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد

زوار "الفجر الرياضي" نستعرض لكم ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء مباريات اليوم الأول من الجولة الثامنة والتي انطلقت مساء السبت بلقاء سبيزيا ضد ساليرنتانيا، والذي انتهى لصالح سبيزيا بهدفين مقابل هدف واحد، ليرتفع بذلك رصيد سبيزيا إلى النقطة 7 في المركز ال15، فيما توقف رصيد ساليرنيتانا عند النقطة 4 في المركز ال19 في ترتيب الدوري الإيطالي.





انتهت قمة الجولة الثامنة والتي جمعت انتر ميلان ضد لاتسيو بفوز الأخير على حامل لقب النسخة الماضية للكالتشيو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "تورينو الأولمبي" ليرتفع بذلك رصيد لاتسيو إلى النقطة 14 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد النيراتزورى عند النقطة 17 في المركز الثالث.





ونجح ميلان في تحقيق فوزاً مثيرا على حساب ضيفه هيلاس فيرونا بنتيجة 3-2، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "سان سيرو"، ليرتفع بذلك رصيد ميلان إلى النقطة 22 في صدراة الدوري، فيما توقف رصيد هيلاس فيرونا عند النقطة 8 في المركز 12 في ترتيب أندية الكالتشيو.





وجاء ترتيب الدوري الإيطالي على النحو التالي:

1- ميلان - 22 نقطة

2- نابولي - 21 نقطة

3- إنتر ميلان - 17 نقطة

4- روما - 15 نقطة

5- لاتسيو - 14 نقطة

وفي نفس السياق نستعرض ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل إنطلاق مباريات اليوم الث

اني من الجولة ذاتها وجاء كالتي :

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو: 7 أهداف

إيدين دجيكو - إنتر ميلان: 6 أهداف

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان: 5 أهداف

لورينزو بيليجريني - روما: 4 أهداف

جواو بيدرو جلفاو - كالياري: 4 أهداف

فيكتور أوسيمين - نابولي: 4 أهداف

ماتيا ديسترو – جنوى – 4 أهداف

جوردان فيرتو – روما – 4 أهداف



