كل ما تريد معرفته عن السيناريست الراحل كرم النجار

تصدر السناريست كرم النجار اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، عقب رحيله يوم أمس السبت بعد صراع طويل مع المرض، بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية الخالدة.





رحيل كرم النجار





ورحل كرم النجار ظهر أمس السبت بعد صراع مع المرض، حيث أكد منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية أن وفاة السيناريست أمرًا حزينًا للوسط الفني، ولكنه سيخلد بأعماله.





وترصد بوابة "الفجر" الإلكترونية لمتابعيها الكرام أبرز المعلومات عن الراحل كرم النجار ي السطور التالية:





درس السيناريست كرم النجار في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وتخرج فيها، لينطلق في مجاله ويدخل التلفزيون المصري مقدما أولى أعماله.





أعمال كرم النجار





قدم كرم النجار عمله الأول إلى التلفزيون المصري، والذي تم إرجاء تصويره لفترة، ثم انطلق ليصور عدة أعمال أخرى، وبعدها تم تصوير عمله الأول الذي قدمه في البدايات.





انطلاقة كرم النجار





عين كرم النجار مؤلفا تلفزيونيا وقدم سهرة برنامج "فراغ" وكان راتبه حينها 6 جنيهات فى النصف ساعة وكانت تعادل ضعف أجر الإذاعة، ثم قدم أولى أعماله الدرامية وكان ذلك في مسلسل "الإنسان والجبل" والذي قدم في 1969.





أعمال السيناريست كرم النجار





قدم كرم النجار عشرات الأعمال تنوعت بين السينما والتلفزيون، وكان أبرزها "الصرخة" مع الفنان نور الشريف عام 1991، إلى جانب العديد من المسلسلات مثل "الرقص على سلالم متحركة"، والأصدقاء".





تكريم كرم النجار





وكرم المركز الكاثوليكي المصري للسينما السيناريست كرم النجار في دورته رقم 67، فبراير 2019، عن مجمل أعماله، ودوره المؤثر في كتابة الدراما والسينما المصرية.



