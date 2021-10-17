Advertisements

كل ما تريد معرفته عن السيناريست الراحل كرم النجار

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 09:15 ص
كرم النجار
كرم النجار
تصدر السناريست كرم النجار اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، عقب رحيله يوم أمس السبت بعد صراع طويل مع المرض، بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية الخالدة.

رحيل كرم النجار

ورحل كرم النجار ظهر أمس السبت بعد صراع مع المرض، حيث أكد منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية أن وفاة السيناريست أمرًا حزينًا للوسط الفني، ولكنه سيخلد بأعماله.

وترصد بوابة "الفجر" الإلكترونية لمتابعيها الكرام أبرز المعلومات عن الراحل كرم النجار ي السطور التالية:

درس السيناريست كرم النجار في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وتخرج فيها، لينطلق في مجاله ويدخل التلفزيون المصري مقدما أولى أعماله.

أعمال كرم النجار

قدم كرم النجار عمله الأول إلى التلفزيون المصري، والذي تم إرجاء تصويره لفترة، ثم انطلق ليصور عدة أعمال أخرى، وبعدها تم تصوير عمله الأول الذي قدمه في البدايات.

انطلاقة كرم النجار

عين كرم النجار مؤلفا تلفزيونيا وقدم سهرة برنامج "فراغ" وكان راتبه حينها 6 جنيهات فى النصف ساعة وكانت تعادل ضعف أجر الإذاعة، ثم قدم أولى أعماله الدرامية وكان ذلك في مسلسل "الإنسان والجبل" والذي قدم في 1969.

أعمال السيناريست كرم النجار

قدم كرم النجار عشرات الأعمال تنوعت بين السينما والتلفزيون، وكان أبرزها "الصرخة" مع الفنان نور الشريف عام 1991، إلى جانب العديد من المسلسلات مثل "الرقص على سلالم متحركة"، والأصدقاء".

تكريم كرم النجار

وكرم المركز الكاثوليكي المصري للسينما السيناريست كرم النجار في دورته رقم 67، فبراير 2019، عن مجمل أعماله، ودوره المؤثر في كتابة الدراما والسينما المصرية.

الكلمات المفتاحية

وفاة كرم النجار كرم النجار رحيل كرم النجار السيناريست كرم النجار

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يكشف آخر تطورات حالة إسلام عيسي بعد الهبوط اضطراريا بأديس أبابا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ حوالي 17 ساعة

وزارة الرياضة تفجر مفاجأة كبرى قبل موقعة الهلال والنصر.. تفاصيل نارية

منذ ساعة و 23 دقيقة

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

أول قرار لـ"موسيماني" في الأهلي بعد العودة من النيجر

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من "حماية المستهلك" بشأن معارض السيارات (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

كاظم الساهر يتعرض لموقف محرج في دبي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم موقفه من عودة داني ألفيش

منذ حوالي 10 ساعات

شرط وحيد يعرقل الأهلي عن صفقته السوبر

منذ ساعة و نصف

الزمالك يعلن موعد تجديد عقد نجميه

منذ ساعتين

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

3 صفقات مدوية على رادار الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 42 مريضًا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارًا ناريًا ضد سولشاير

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

وفاة الفنان التونسي المنصف الأزعر بعد صراع مع المرض

وزير الثقافة ناعية المخرج محمد النجار: قدم أعمالاً سينمائية جادة لامست وجدان أبناء الوطن

بدء عزاء محمد النجار بعمر مكرم (صور)

عمرو عبدالعزيز ورشوان توفيق يؤديان واجب العزاء في محمد النجار بعمر مكرم (صور)

أحمد بدير وبوسي يؤديان واجب العزاء في محمد النجار بعمر مكرم (صور)

عاجل.. رحيل الكاتب صلاح المعداوي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:07 ص

وزارة الرياضة تفجر مفاجأة كبرى قبل موقعة الهلال والنصر.. تفاصيل نارية

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

04:33 م

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

11:36 م

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

09:32 م

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements