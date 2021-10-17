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حقيقة رحيل ساسي عن الدحيل

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
أوضح محمد بشير السليطي، المنسق الإعلامي بنادي الدحيل القطري، حقيقة ما تردد في الأيام السابقة، عن الاستغناء عن لاعبه التونسي فرجاني ساسي، نجم وسط الزمالك السابق.

وكان ساسي قد رحل عن الزمالك في نهاية الموسم الحالي، ورفض استكمال المباريات مع الأبيض، بحجة نهاية عقده.

وقال بشير السليطي في تصريحات لقناة الكأس القطري: "عانيت معاناة كبيرة مع جماهير نادي الزمالك بسبب هذا السؤال، ولكن حقهم".

وأضاف: "لا صحة لما تردد عن رحيل ساسي، فترة الانتقالات في الدوري القطري أغلقت، ولا يوجد أي أساس لهذه الشائعة".

وواصل: "ساسي لاعب كبير يمتلك إمكانيات جيدة، وهو من اللاعبين الأساسيين بالفريق".

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