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بوكا جونيورز يرتقي للمركز الثالث في الدوري الأرجنتيني

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
ارتقى بوكا جونيورز إلى المركز الثالث في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بعد تغلبه على مضيفه أوراكان بثلاثية نظيفة في إطار الجولة الـ16 من البطولة.

حملت ثلاثية بوكا في المباراة التي أقيمت مساء السبت بالتوقيت المحلي توقيع أجوستين ألميندرا (ق33) ولويس فاسكيز (ٌق62) وماركوس روخو (ق76 من ضربة جزاء).

وبفوزه رفع بوكا رصيده إلى 27 نقطة وارتقى للمركز الثالث بفارق ست نقاط عن ريفر بليت المتصدر وخمس عن تاييريس صاحب الوصافة وكلاهما لم يخض بعد مباراته بالجولة، أما أوراكان فتجمد رصيده عند 22 في المرتبة الـ12.

وفي وقت سابق السبت سقط لانوس في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه بانفيلد ليحصد نقطة واحدة فقط ويرفع رصيده إلى 27 نقطة بالمركز الرابع بفارق الأهداف خلف بوكا، بينما يحل بانفيلد في المركز الـ22 بـ15 نقطة.

تقدم بانفيلد في المباراة عبر خوان مانويل كروز (ق44) ثم أدرك خوسيه مانويل لوبيز التعادل للانوس (ق86).

وفي باقي مباريات السبت فاز أونيون على سارميينتو 3-4 وخيمناسيا لا بلاتا على نيويلز أولد بويز بهدف دون رد.

وكانت الجولة قد انطلقت الجمعة ومن المقرر أن تختتم اليوم الأحد بأربع مواجهات أبرزها لقاء ريفر بليت المتصدر مع سان لورينزو، وتاييريس الوصيف مع كولون.

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