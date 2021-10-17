فاينانشيال تايمز: الصين تفاجئ الولايات المتحدة باختبار صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلًا عن خمسة مصادر لم تسمها أن الصين اختبرت صاروخًا تفوق سرعته سرعة الصوت ذي قدرة نووية في أغسطس، مما أظهر قدرة فاجأت المخابرات الأمريكية.





وقال التقرير في وقت متأخر يوم السبت إن الجيش الصيني أطلق صاروخا يحمل مركبة انزلاقية تفوق سرعتها سرعة الصوت حلقت في مدار منخفض حول العالم قبل أن تبحر نحو هدفها الذي فوته بحوالي عشرين ميلا. وقال التقرير نقلًا عن أشخاص مطلعين على المعلومات الاستخباراتية: "أظهر الاختبار أن الصين حققت تقدمًا مذهلًا في الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وكانت أكثر تقدمًا بكثير مما أدركه المسؤولون الأمريكيون".





ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على الفور على طلب بالفاكس للتعليق من رويترز يوم الأحد.





كما تقوم الولايات المتحدة وروسيا بتطوير صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، وقالت كوريا الشمالية الشهر الماضي إنها أجرت تجارب على إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت تم تطويره حديثًا. وفي استعراض عام 2019، عرضت الصين أسلحة متطورة بما في ذلك صاروخها الأسرع من الصوت والمعروف باسم DF-17.





تطير الصواريخ الباليستية إلى الفضاء الخارجي قبل أن تعود في مسارات شديدة الانحدار بسرعات أعلى. يصعب الدفاع عن الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لأنها تطير باتجاه أهداف على ارتفاعات منخفضة ولكن يمكنها تحقيق سرعة تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت - أو حوالي 6200 كم في الساعة (3850 ميلًا في الساعة).



