وزير الري يحضر المرحلة الأخيرة من مراحل اختيار أبحاث طلاب مدارس"STEM"

حضر الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، المرحلة الأخيرة من مراحل اختيار أبحاث طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، والتي ستعرض بجلسة خاصة في أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده فى الفترة من "24 - 28" أكتوبر الجاري، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تشجيع الابتكار والبحث العلمي ودعم الشباب والتفاعل الإيجابي معهم.



طلاب مدارس المتفوقين

وقام 20 طالبا من طلاب مدارس المتفوقين بعرض أبحاثهم، فى حضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية.



كما حضر الاجتماع ممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهم الدكتورة عزيزة رجب مستشار العلوم بالوزارة، محمد فاروق مدير وحدة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، عادل الحفناوي منسق وخبير العلوم بإدارة تنمية مادة العلوم، محمد فوزي منسق التدريب بوحدة (STEM).



وزير الري

وأشاد "عبد العاطى" بجهود الطلاب والطالبات ووعيهم بالتحديات المائية والبيئية التي تواجه مصر، داعيًا الطلاب لبذل المزيد من الجهد في التحصيل المعرفي والبحث العلمي وتوجيه الجهود لإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة للمشاكل التي يواجهها قطاع المياه فى مصر.



وأوضح وزير الري أنه تم إتاحة المعاهد التابعة للمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة لطلاب مدارس (STEM)، لتمكينهم من التطبيق العملي للمشروعات البحثية المقترحة فى ضوء ما يمتلكه المركز من بنية تحتية ونماذج محاكاة تساعد في اختبار أداء المشروعات.



الجدير بالذكر أنه سيتم خلال أسبوع القاهرة الرابع للمياه تنظيم مسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتي تتضمن مشاركات بمشروعات وابتكارات طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وسيتم تكريم 6 فائزين بجوائز مالية قيمة مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأهلي المصري.



