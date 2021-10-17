"تاس": روسيا ترسل طائرة مقاتلة لمرافقة قاذفة عسكرية أمريكية

أفادت وكالة تاس للأنباء نقلًا عن الجيش الروسي، اليوم الأحد، نقلًا عن الجيش الروسي، أنه تم إرسال طائرة مقاتلة روسية من طراز MiG-31 لمرافقة قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B فوق بحر اليابان، وذلك بعد أيام فقط من وقوع حادث مع مدمرة بحرية أمريكية في المنطقة نفسها. وأضافت أن المهاجم لم يخترق الحدود الروسية.





قالت روسيا يوم الجمعة إن إحدى سفنها العسكرية طاردت مدمرة أمريكية حاولت انتهاك المياه الإقليمية الروسية خلال مناورات بحرية روسية صينية في بحر اليابان، وهو أمر قالت واشنطن إنه خاطئ.





وعلي صعيد اخر، أفادت وكالة الإعلام الروسية، الأربعاء، بأن الكتلة الأمنية بقيادة روسيا والتي تضم بعض الدول المجاورة لأفغانستان أو القريبة منها ستجري تدريبات عسكرية بالقرب من الحدود الأفغانية في طاجيكستان في الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر.





تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) طاجيكستان، التي لها حدود طويلة مع أفغانستان، وكذلك قيرغيزستان وكازاخستان وأرمينيا وبيلاروسيا.



