القوى العاملة: تحصيل 44 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

كشفت وزارة القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مستحقات المواطن المصري "هشام.م.أ" وبلغ إجمالي مستحقاته 10 آلاف و549 ريالا سعوديا أي ما يوازي 44 ألفا و200 جنيه مصرى تقريبا.



وزارة القوي العاملة

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات العامل "هشام.م.أ" في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.



مكتب التمثيل العمالى بجدة

وتلقي الوزارة تقريرا من الملحق العمالى عبدالحليم محمود القائم رعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، يفيد أنه بالتفاوض وديا مع الشركة، ونجح المكتب التمثيل العمالي بجدة في الحصول علي مستحقات "هشام.م.أ" وبلغت مستحقاته 10549 ألف ريال، وتم صرف الشيك من خلال توكيل لابن عمته نظرا لتواجده بمصر لحصوله علي تأشيرة خروج نهائي.