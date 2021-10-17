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هذا ما يفعله فيروس الإيدز بأجهزة الجسم

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الآلية التي يقوم بها فيروس الإيدز داخل الجسم؛ حيث يتسبب في إضعاف المناعة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الإيدز يعرف على أنه متلازمة نقص المناعة المكتسبة وتشير المرحلة المتقدمة من الإصابة بفيروس نقص المناعة.

ووفقا للوزارة، تبين أنه يقوم الفيروس بمهاجمة نوع معين من خلايا الدم البيضاء يعرف بـــ cd4  مما يؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة.

وعن الفرق بين الإصابة بفيروس نقص المناعة والإصابة بالإيدز، اكدت الوزرة أن فيروس HIV (نقص المناعة) هو الفيروس المسبب للإصابة بالعدوى.

ما فيروس الإيدز هو مجموعة من الأمراض والعدوى الانتهازية التي تحدث عندما يدمر فيروس HIV جهاز المناعة، والإصابة به هو مرحلة متقدمة من المرض وليس بالضرورة أن يصل المصاب بفيروس HIV لمرحلة الإيدز.

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