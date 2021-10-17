Advertisements

العام الدراسي الجديد.. خطوات مهمة لسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
ننشر لكم في لسطور التالية، خطوات مهمة لسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس، حيث وضعت المدارس حلول لسد العجز بالعام الدراسي الجديد.

ومن هنا، إليكم خطوات سد العجز في أعداد لمعلمين بالمدارس:
 
- فتح باب التطوع للعمل بالمدارس حيث سمحت المدارس بعمل البعض بها منذ انطلاق الدراسة.
 
- التعاقد مع خريجين للعمل بالحصة لسد احتياجات المدارس من المعلمين.
 
- إعادة توزيع المعلمين على المدارس.
 
- تقسيم المعلمين على الفترات الدراسية بالمدارس.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة، بجانب تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.

أخبار تهمك

وزارة الرياضة تفجر مفاجأة كبرى قبل موقعة الهلال والنصر.. تفاصيل نارية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أول قرار لـ"موسيماني" في الأهلي بعد العودة من النيجر

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 42 مريضًا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

شرط وحيد يعرقل الأهلي عن صفقته السوبر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

توضيح عاجل من "حماية المستهلك" بشأن معارض السيارات (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

3 صفقات مدوية على رادار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ حوالي 18 ساعة

توسكر الكيني يكشف كواليس خناقة الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيراميدز يكشف آخر تطورات حالة إسلام عيسي بعد الهبوط اضطراريا بأديس أبابا

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يعلن موعد تجديد عقد نجميه

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزراعة تتفق على تداول الدواجن والبيض بالبورصة السلعية بعد ارتفاع أسعارها

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عودة كارفاخال وهازارد لتدريبات ريال مدريد

منذ ساعة و 27 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:33 م

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

11:36 م

عاجل.. الزراعة تتفق على تداول الدواجن والبيض بالبورصة السلعية بعد ارتفاع أسعارها

09:35 ص

وزارة الرياضة تفجر مفاجأة كبرى قبل موقعة الهلال والنصر.. تفاصيل نارية

08:07 ص

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

09:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements