العام الدراسي الجديد.. خطوات مهمة لسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس

ننشر لكم في لسطور التالية، خطوات مهمة لسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس، حيث وضعت المدارس حلول لسد العجز بالعام الدراسي الجديد.





ومن هنا، إليكم خطوات سد العجز في أعداد لمعلمين بالمدارس:

- فتح باب التطوع للعمل بالمدارس حيث سمحت المدارس بعمل البعض بها منذ انطلاق الدراسة.

- التعاقد مع خريجين للعمل بالحصة لسد احتياجات المدارس من المعلمين.

- إعادة توزيع المعلمين على المدارس.

- تقسيم المعلمين على الفترات الدراسية بالمدارس.