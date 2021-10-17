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العام الدراسي الجديد.. خطوات مهمة لسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس
الأحد 17/أكتوبر/2021 - 10:14 ص
ننشر لكم في لسطور التالية، خطوات مهمة لسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس، حيث وضعت المدارس حلول لسد العجز بالعام الدراسي الجديد.
ومن هنا، إليكم خطوات سد العجز في أعداد لمعلمين بالمدارس:
- فتح باب التطوع للعمل بالمدارس حيث سمحت المدارس بعمل البعض بها منذ انطلاق الدراسة.
- التعاقد مع خريجين للعمل بالحصة لسد احتياجات المدارس من المعلمين.
- إعادة توزيع المعلمين على المدارس.
- تقسيم المعلمين على الفترات الدراسية بالمدارس.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة، بجانب تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.