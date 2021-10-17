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الليلة.. عرض الفيلم المصري "ريش" في مهرجان الجونة السينمائي

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 10:24 ص
بوستر فيلم ريش
بوستر فيلم ريش
ريهام كمال

يعرض مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الأحد، الفيلم المصري "ريش" بمركز الجونة للمؤتمرات، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

الفيلم يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وذلك بعد فوزه بالجائزة الكبرى للدورة الـ 60 لأسبوع النقاد الدولي بمهرجان كان.

تدور أحداث فيلم "ريش" حول أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الزوج الذى كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثًا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاسي وعبثي.

فيلم "ريش" بطولة دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبد الهادي، فادي مينا، ابوسفين نبيل، نعيم عبد الملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال، عبدالله، سامية، سيناريو واخراج عمر الزهيري.

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مهرجان الجونة السينمائي، فيلم ريش فجر فني عمر الزهيري جونة الجونه السينمائي

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