ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية التعاملات .. وتوقعات بأداء إيجابي خلال الفترة المقبلة

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع علي ارتفع جماعي لكافة المؤشرات ، وارتفع المؤشر الرئيسي متجاوزاً مستوي الـ 11 ألف نقطة بدعم من مشتريات المصريين والأجانب .





ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11000 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2645 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 3602 نقطة.





وتوقع سعيد الفقي خبير أسواق المال ، ان تشهد البورصة نشاط ملخوظ بشكل عام وخاصة اسهم المؤشر الرئيسي ، التي تقف اغلبها علي مقاومات هامة وتجاوز هذة المقاومات يدفعنا لمستويات 11500 نقطة ، كما توقع أيضاً اداء ايجابي للسوق المصري خلال الفترة القادمة بعد فترة التصحيح التي مر بها السوق خلال الفترة السابقة مع توافر سيولة تدفع المؤشرات لمستويات ابعد.





