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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية التعاملات .. وتوقعات بأداء إيجابي خلال الفترة المقبلة
الأحد 17/أكتوبر/2021 - 10:18 ص
نيفين سمير
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع علي ارتفع جماعي لكافة المؤشرات ،وارتفع المؤشر الرئيسي متجاوزاً مستوي الـ 11 ألف نقطة بدعم من مشتريات المصريين والأجانب .
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11000 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2645 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 3602 نقطة.
وتوقع سعيد الفقي خبير أسواق المال ، ان تشهد البورصة نشاط ملخوظ بشكل عام وخاصة اسهم المؤشر الرئيسي ، التي تقف اغلبها علي مقاومات هامة وتجاوز هذة المقاومات يدفعنا لمستويات 11500 نقطة ، كما توقع أيضاً اداء ايجابي للسوق المصري خلال الفترة القادمة بعد فترة التصحيح التي مر بها السوق خلال الفترة السابقة مع توافر سيولة تدفع المؤشرات لمستويات ابعد.