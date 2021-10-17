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مطار الغردقة الدولي يجتاز تجديد شهادة الأيزو لمدة 3 سنوات

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 10:28 ص
مطار الغردقة الدولي
مطار الغردقة الدولي
مارينا بشارة
اجتاز مطار الغردقة الدولي، تجديد شهادة الأيزو 20159001 لمدة 3 سنوات، وذلك في المراجعة الأولى التي قامت بها شركة sgs المانحة لشهادة الأيزو.

شهادة الأيزو
وأعرب الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، عن سعادته بتجديد شهادة الأيزو، مؤكدا أن سلسلة نجاحات الشركة المصرية للمطارات ومطارتها التابعة أسسها العاملين الذين لا يتوانوا عن أداء عملهم بكل إخلاص وتفانى حتى تنال الشركة ومطارتها المكانة التى تستحقها وسط المجتمع الدولى.

الشركة المصرية للمطارات
وكانت الشركة المصرية للمطارات احتفلت بضم إنجاز جديد فى لائحة إنجازتها لعام 2021 بتجديد مطارى برج العرب وشرم الشيخ الدوليين لشهادة الأيزو20159001 لمدة 3 سنوات أخرى، بعد النجاح فى المراجعة الأولى لهما، بدون أى حالات عدم مطابقه تحول دون التجديد، وذلك بعد إجراء المراجعة الأولى من الشركة المانحة SGS على مطار برج العرب الدولى يومى 13و14 سبتمبر ومطار شرم الشيخ يومى 28و29 سبتمبر.

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مطار شرم الشيخ مطار برج العرب مطار الغردقة الدولي شهادة الأيزو الأيزو

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