شيخ الأزهر: احتفالية المولد النبوي تأتي معانقة لذكرى ملحمة أكتوبر

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي، حيث تأتي هذه الذكرى معانقة لذكرى ملحمة نصر أكتوبر، والتي فيها أذهل الجيش المصري المعتدين وردهم على أعقابهم خاسرين.

وأشار "الطيب"، خلال كلمته احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى أن الاحتفال بمولد خاتم الأنبياء والمرسلين ليس احتفال بعظيم من العظماء أو مصلح من المصلحين ممن يتوقف التاريخ عند أدوارهم قليلا أو كثيرا ثم لا يلبث أن يروح ويتركهم، وإنما هو احتفال مختلف احتفال بالنبوة والوحي الإلهي، والكمال الإنساني في أعلى درجاته.

وأضاف أن الرسول لم يكن غليظ الطبع، ولا فاحشا في قوله أو عمله ولا متفحشا، ولم يكن يجزي السيئة بالسيئة وإنما يصفو ويصفح، وكان يعظم النعمة وإن قلت، وكان يكرم كريم كل قوما ويختلط بالناس ويحترس منهم، ومجلسه كان مجلس علم وحياء وصبرا وأمانة، ويمازح أصحابه.

