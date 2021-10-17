Advertisements

بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17-10-2021

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
ننشر لكم في السطور التالية، بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 17-10-2021، على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 21 والعظمى  30
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 20 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 21 العظمى 28
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 19 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 17 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 العظمى 28
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 23 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 22 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 18 العظمى 29
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 26 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 21 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 16 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 23 والعظمى 30
  
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 25 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 21 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 20 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 20 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 22 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 23 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 24 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 26 والعظمى 41
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 24 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 22 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 24 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 23 والعظمى 33

أخبار تهمك

وزارة الرياضة تفجر مفاجأة كبرى قبل موقعة الهلال والنصر.. تفاصيل نارية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الزمالك يعلن موعد تجديد عقد نجميه

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 42 مريضًا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

توسكر الكيني يكشف كواليس خناقة الزمالك

منذ ساعة

3 صفقات مدوية على رادار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزراعة تتفق على تداول الدواجن والبيض بالبورصة السلعية بعد ارتفاع أسعارها

منذ ساعة و 24 دقيقة

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عودة كارفاخال وهازارد لتدريبات ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

شرط وحيد يعرقل الأهلي عن صفقته السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ حوالي 18 ساعة

توضيح عاجل من "حماية المستهلك" بشأن معارض السيارات (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

أول قرار لـ"موسيماني" في الأهلي بعد العودة من النيجر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يكشف آخر تطورات حالة إسلام عيسي بعد الهبوط اضطراريا بأديس أبابا

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:33 م

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

11:36 م

عاجل.. الزراعة تتفق على تداول الدواجن والبيض بالبورصة السلعية بعد ارتفاع أسعارها

09:35 ص

وزارة الرياضة تفجر مفاجأة كبرى قبل موقعة الهلال والنصر.. تفاصيل نارية

08:07 ص

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

09:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements