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دورتموند يتصدر الدوري الألماني بفضل هدفي لاعبه هالاند

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 10:30 ص
الدوري الألماني
الدوري الألماني
الدوري الألماني، عاد نجم دورتموند إرلينج هالاند من الإصابة، ليواصل إبداعه، ويقود فريقه بروسيا لى صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني.

الدوري الألماني 

وفاز ريق بروسيا دورتموند على نظسره ماينز في المباراة التي لبعت أمس السبت في الدوري الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، سجل منهما النجم هالاند هدفين لفريقه.

هالاند يرفع فريقه إلى صدارة ترتيب الدوري الألماني

وسجل هالاند الغائب عن صفوف بروسيا دورتمون منذ سبتمبر الماضي بسبب إصابة عضلية، هدفين اولهما من جزاء في الدقيقة 54 احتسبها الحكم بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد ثم أضاف هدفه الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتصر فريقه الدوري الألماني بهذا الفوز.

بروسيا يتصدر الدوري الألماني

وتصدر بروسيا الدوري الألماني بعد فوزه على ماينز حيث رفع رصيده إلى 18 نقطة متقدما بفارق نقطتين على بايرن ميونخ حامل اللقب وباير ليفركوزن اللذين يتواجهان اليوم.

ترتيب الدوري الألماني

ويعتلي بروسيا صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 18 نقطة في حين يأتي بايرن ميونيخ في الوصافة برصيد 16 نقطة ثم باير ليفركوزن بنفس الرصيد ويأتي رابعا فرايبورج.

بروسيا في صدارة الدوري الألماني عقب الفوز

وقال ماركو رويس قائد بروسيا عقب تصدرهم الدوري الألماني إن الفريق استعاد جهود لاعبه هازارد التي كانوا يفتقدونها، وأشاد بالهدفين الذي سجلهما واصفا عودة زميله بالمذهلة.

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