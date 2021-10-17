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ننشر تفاصيل حالة الطقس اليوم × 10 معلومات
الأحد 17/أكتوبر/2021 - 10:31 ص
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد الموافق 17-10-2021، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وعن تفاصيل حالة الطقس إليكم النقاط التالية:
- انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
- يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
- يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية .
- يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد .
- يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .
- يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليلا.
- يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
- شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.
- فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.