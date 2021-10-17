ننشر تفاصيل حالة الطقس اليوم × 10 معلومات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد الموافق 17-10-2021، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وعن تفاصيل حالة الطقس إليكم النقاط التالية:





- انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

- يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

- يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية .

- يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد .

- يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

- يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليلا.

- يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.