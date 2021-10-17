" الشرقية للدخان " تبيع 1.65 مليون سهم حزينة بجلسة اليوم

أعلنت شركة الشرقية إيسترن كومباني عن بيع نحو 1.652 مليون سهم خزينة إعتباراً من جلسة اليوم 17-10-2021 وحتي 29-11-2021.

وحققت شركة الشرقية- ايسترن كومباني خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، أرباحاً بلغت 3.88 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.13 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



