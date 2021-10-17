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تسجيل 14 ألفا و146 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 10:34 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الأحد، 14 ألفا و146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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منظمة الصحة العالمية 46 إصابة

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