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روسيا تسجل ارتفاعًا قياسيًا في عدد الإصابات اليومية بكوفيد -19

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
منار طارق
أظهرت بيانات من فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في روسيا، اليوم الأحد، أن روسيا أبلغت عن 34303 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي منذ بداية الوباء.

كما أبلغت عن 997 حالة وفاة بسبب المرض، وهو أقل من الرقم القياسي اليومي القياسي البالغ 1002 حالة وفاة في اليوم السابق. وبسبب الوفاة الأخيرة بفيروس كورونا، ارتفع عدد الوفيات الوطني الرسمي إلى 22312 حالة بإجمالي 8 ملايين حالة إصابة.

وتلقي السلطات الروسية باللوم على حملة التطعيم البطيئة في الارتفاع الحاد في الإصابات والوفيات، مما أجبر وزارة الصحة على مطالبة الممرضات المتقاعدين والمطعمين بالعودة إلى المستشفيات.

وعلي صعيد اخر، أفادت وكالة تاس للأنباء نقلًا عن الجيش الروسي، اليوم الأحد، نقلًا عن الجيش الروسي، أنه تم إرسال طائرة مقاتلة روسية من طراز MiG-31 لمرافقة قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B فوق بحر اليابان، وذلك بعد أيام فقط من وقوع حادث مع مدمرة بحرية أمريكية في المنطقة نفسها. وأضافت أن المهاجم لم يخترق الحدود الروسية.

قالت روسيا يوم الجمعة إن إحدى سفنها العسكرية طاردت مدمرة أمريكية حاولت انتهاك المياه الإقليمية الروسية خلال مناورات بحرية روسية صينية في بحر اليابان، وهو أمر قالت واشنطن إنه خاطئ.

الكلمات المفتاحية

كورونا روسيا

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