أحمد الطيب يهدي الرئيس السيسي نسخة من مصحف الأزهر الشريف

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بقاعة المنارة بنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.



والجدير بالذكر، أن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1443 هـ.



كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.



أهدى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، نسخة من مصحف الأزهر الشريف.