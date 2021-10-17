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ارباح " إيسترن كومباني " تصعد بنسبة 12.8% خلال عام 2020-2021

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 10:37 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أعلنت شركة الشرقية - ايسترن كومباني،  عن القوائم المالية خلال  عام2020 -2021، حيث أسفرت النتائح عن ارتفاع أرباحها بنسبة 12.8% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها حققت أرباحاً بلغت 4.28 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.79 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 16.02 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14.46 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



وحققت شركة الشرقية - ايسترن كومباني خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، أرباحاً بلغت 3.88 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.13 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 12.14 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 11.36 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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