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نصائح مهمة قبل شراء حلوى المولد.. تعرف عليها

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
كشف جهاز حماية المستهلك نشرة توعوية للمواطنين، يمكن اتباعها خلال شراء منتجات حلوى المولد، وعن مجموعة النصائح المهمة التي يجب اتباعها، ما يلي:

- تجنب شراء منتجات من الأماكن غير المرخصة.
- التأكد من تاريخ إنتاج وانتهاء صلاحية المنتج.
- اختيار المحلات والأماكن المرخص لها ببيع وتداول حلوى المولد الموثوق بها.
- اختيار الأماكن التي تتوافر فيها الشروط الصحية والتأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها على أن تكون طازجة.
- يجب أن تتميز بالليونة واللون الفاتح.
يراعى تخزين الحلوى في أماكن صحية جيدة التهوية، بعيدا عن الحرارة والرطوبة والحشرات.
- عدم شراء الحلوى من المصانع غير المرخصة، التي لا تخضع للرقابة الصناعية أو الصحية.
- التأكد من وجود "تاريخ الإنتاج ، انتهاء الصلاحية ، اسم المنتج ، اسم المصنع" مدون على الحلوى.

ويتم تلقى الشكاوى أيضا عن طريق خدمة الواتس أب 01577779999 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك.

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