نصائح مهمة قبل شراء حلوى المولد.. تعرف عليها

كشف جهاز حماية المستهلك نشرة توعوية لل مواطنين، يمكن اتباعها خلال شراء منتجات حلوى المولد، وعن مجموعة النصائح المهمة التي يجب اتباعها، ما يلي:





- تجنب شراء منتجات من الأماكن غير المرخصة.

- التأكد من تاريخ إنتاج وانتهاء صلاحية المنتج.

- اختيار المحلات والأماكن المرخص لها ببيع وتداول حلوى المولد الموثوق بها.

- اختيار الأماكن التي تتوافر فيها الشروط الصحية والتأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها على أن تكون طازجة.

- يجب أن تتميز بالليونة واللون الفاتح.

- يراعى تخزين الحلوى في أماكن صحية جيدة التهوية، بعيدا عن الحرارة والرطوبة والحشرات.

- عدم شراء الحلوى من المصانع غير المرخصة، التي لا تخضع للرقابة الصناعية أو الصحية.

- التأكد من وجود "تاريخ الإنتاج ، انتهاء الصلاحية ، اسم المنتج ، اسم المصنع" مدون على الحلوى.





ويتم تلقى الشكاوى أيضا عن طريق خدمة الواتس أب 01577779999 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك.