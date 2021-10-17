السيسي يكرم عددا من علماء الدين لجهودهم في مجال الدعوة

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من العلماء ورجال الدين لجهودهم في مجال الدعوة، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بقاعة المنارة بنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.



والجدير بالذكر، أن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1443 هـ.

