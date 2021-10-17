صدمة كبرى لعشاق الهلال قبل ديربي الرياض

ينتظر عشاق الكرة العربية وخاصة السعودية مبارة الهلال والنصر والتى تُعد مباراة القر حيث تجمع بين كبيري الرياض ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.





وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة، وذلك مساء الثلاثاء المقبل الموافق 19 من أكتوبر الجاري، على ملعب مرسول بارك.





وكشف الإعلامي السعودي الشهير، عبدالعزيز المريسل، عن الحضور الجماهيري في مباراة القرن، ونسب الحضور لكل فريق، التى حددها الاتحاد الآسيوي.





وتساءل المريسل، عن قرار الاتحاد بشأن الاتفاق الودي الذي حدث بين إدارة النصر والهلال، من حيث نسبة 50% من الحضور لكل منهما، أم ستُطبق اللائحة و ويتم منح 90% من سعة الجماهير لـ النصر مقابل 10% لـ الهلال.





وكان النصر قد حجز بطاقة التأهل على حساب نظيره الوحدة الإماراتي، بخماسية مقابل واحد. بينما تخطى الهلال نظيره بيرسبوليس الإيراني، بثلاثية نظيفة.



