" سيدي كرير" تعلن عن موعد نهاية الحق في أسهمها المجانية

قررت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، زيادة رأسمال الشركة المصدر من 1.05 مليار جنيه إلى 1.26 مليار جنيه، بزياة 210 ملايين جنيه تمويلاً من الأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، حيث أن الزيادة موزعة على 105 ملايين سهم مجاني، وبقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد، توزع على مساهمي الشركة.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنه تقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.2 سهم لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة، لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاثنين 1 نوفمبر 2021.





وسيتم توزيع الأسهم المجانية اعتباراً من الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، بمراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر حتى نفاذ الكمية من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.



