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العقوبة المتوقعة على حازم إمام في الزمالك

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن قرار إدارة نادي الزمالك بتغريم حازم إمام لاعب الفريق ماليًا على خلفية ما حدث منه وتكسير غرفة خلع ملابس ملعب استاد نيايو الوطني الذي أقيم عليه اللقاء.

وأكد كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج كورة كل يوم أن العقوبة على اللاعب ستصل إلى 200 ألف جنيه بسبب ما فعله بغرفة خلع ملابس الفريق الكيني.

جدير بالذكر أن مسئولى الفريق الكيني أوضحوا أنهم سيقومون بشكوى الزمالك لدى الاتحاد الأفريقى الكاف بسبب ما حدث فى غرفة خلع الملابس.

وأوضح مسئولو فريق توسكر الكيني أنه تم رؤية حازم إمام وهو يتشاجر مع البعض في غرفة الملابس وهو تصرف غير مقبول.

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