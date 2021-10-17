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البطريرك الماروني اللبناني: لا ينبغي لأي طرف اللجوء إلى العنف

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 10:49 ص
لبنان
لبنان
منار طارق
قال البطريرك الماروني اللبناني بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، إنه من غير المقبول أن يلجأ أي طرف إلى التهديد أو العنف بعد أسوأ إراقة دماء تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد.

وجاءت موجة العنف يوم الخميس، التي قتل فيها سبعة من الشيعة، وسط تصاعد التوترات بشأن التحقيق في انفجار الميناء العام الماضي. وقال الراعي في خطبة الأحد "لا أحد فوق القانون والقضاء". واضاف "يجب تحرير القضاء من التدخل السياسي" و"النشاط السياسي الطائفي والحزبي".

وشدد على ضرورة أن يجتمع مجلس الوزراء اللبناني ويتخذ قراراته ويحترم السلطة. وتعارض جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران التحقيق وطالبت بإقالة المحقق الرئيسي في الانفجار القاضي طارق بيطار.

وعلي صعيد اخر، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في بيان صادر عن مكتبه، السبت، إن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يتعلق بالقضاء. وجاء البيان عقب اجتماع مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى بعد مقتل سبعة اشخاص في أعمال عنف في بيروت يوم الخميس.

وأضاف ميقاتي، أن "السلطة القضائية يجب أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة". وقالت قناة إل بي سي آي التلفزيونية في تغريدة يوم السبت إن مجلس القضاء الأعلى اللبناني سيجتمع مع قاضي التحقيق في الانفجار في بيروت طارق بيطار يوم الثلاثاء للاستماع إلى رأيه بشأن سير التحقيق.

لم يحرز التحقيق في انفجار 4 أغسطس 2020، وهو أحد أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ، تقدمًا طفيفًا وسط حملة تشهير ضد بيطار وصد الفصائل اللبنانية القوية، حيث قال زعيم حزب الله حسن نصر الله إن بيطار متحيز ومسيس..

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بيروت البطريرك الماروني اللبناني

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