لبنان: فرار 4 سجناء بينهم سوريان من سجن والأمن يتحرك

استطاع 4 مساجين، بينهم سوريان، الفرار من مخفر درك رميش، في حين تم إلقاء القبض عليهم بمساع بين المواطنين والعسكريين في المنطقة، وفقًا لموقع موقع "لبنان 24".

وقد أوضح الموقع اللبناني، أنه وتحت إمرة الرائد سمير حمزة في فصيلة بنت جبيل في الجنوب، جرى إلقاء القبض على الفارين من مخفر درك رميش جميعا".

وتمكن الأمن اللبناني من القبض على فارين اثنين لبنانيين، ومن ثم جرى القبض على الاثنين الآخرين السوريين، وذلك بمساع بين المواطنين والعسكريين في تلك المنطقة.