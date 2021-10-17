شيخ الأزهر: دين محمد سيكون النظام الذي تؤسس عليه أوروبا دعائم السلام (فيديو)

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن مفكري وفلاسفة الغرب تحدثوا عن الرسول الكريم، مشيرا إلى أن برنارد شو الكاتب الإنجليزي ذائع الصيت أكد أن أوروبا بدأت تدرك حكمة محمد وتعشق دينه، وأن دين محمد سيكون هو النظام الذي تؤسس عليه أوروبا دعائم السلام والسعادة، ولحل المشكلات.

وأشار "الطيب"، خلال كلمته احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى أنه إذا كان برنارد شو يرى ضرورة عودة الهدي المحمدي لانقاذ عالمنا اليوم، فأن هذه الضرورة هى أوجب لانقاذ مجتمعات المسلمين انفسهم من الأوضاع اللانسانية التي تردى فيها بعضهم.

وأضاف أن من أخطر التحديات التي تواجهنا ان طوائف المسلمين وهم يقتلوا بعضهم بعضا يوظفون شريعة الإسلام في تبرير هذه الحرب مما يعني أن بأسنا أصبح بيننا.

