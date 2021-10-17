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بطريرك الكاثوليك يهنئ السيسي وقيادات الدولة بذكرى المولد النبوي الشريف

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 11:35 ص
السيسي
السيسي
ماريان ناجى
نشرت الكنيسة الكاثوليكية، منذ قليل، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تهنئة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك لرئيس الجمهورية وقيادات الدولة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء في نص التهنئة:
"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا العظيم. حفظ الله مصر وشعبها الحبيب".

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