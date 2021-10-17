"السلع التموينية" تعلن عن مناقصة لشراء زيت طعام مستورد





أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، عن مناقصة زيت مستورد رقم (9) لعام 2022/2021 كمية 30 ألف طن زيت صويا و10 آلاف طن زيت عباد فترة وصول من 5 إلى 25 ديسمبر 2021.





وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن جلسة البت يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر الحالي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.





وأضافت: "يقدم المورد أسعاره على أساس (السداد At sight)، وكذلك (على أساس 180 يوماً بتسهيلات موردين)، وتتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة.



