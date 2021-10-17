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"إعلام النواب" تناقش خطة عملها خلال دور الانعقاد الثاني
الأحد 17/أكتوبر/2021 - 11:43 ص
محمد المسلمي
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة، اليوم الأحد، ولمدة 3 أيام متتالية، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة طبقًا لجدول أعمالها.
مجلس النواب
ومن المُقرر، أن تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.
إعلام النواب
جدير بالذكر أن لجنة انتخابات هيئة مكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أسفرت عن فوز النائبة درية شرف الدين برئاستها، وكلا من النائبين يوسف الحسينى ونادر مصطفى بمقعدى الوكالة، وهند رشاد أمينا للسر.
وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين، لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.