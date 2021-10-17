"إعلام النواب" تناقش خطة عملها خلال دور الانعقاد الثاني

ومن المُقرر، أن تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.





إعلام النواب

جدير بالذكر أن لجنة انتخابات هيئة مكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أسفرت عن فوز النائبة درية شرف الدين برئاستها، وكلا من النائبين يوسف الحسينى ونادر مصطفى بمقعدى الوكالة، وهند رشاد أمينا للسر.



