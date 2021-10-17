من 165 لـ 400.. طلب إحاطة للحكومة بشأن ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات



أعلن النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة كفرالشيخ، تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة، وذلك بشأن ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية.



وقال "شمس الدين" في طلب الإحاطة: لوحظ في الفترة الأخيرة إرتفاع ضخم في أسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية، حيث وصل سعر شيكارة السماد إلى 400 جنيه، وسعرها الأساسي 165 جنيه، وهذا الأمر أدى إلى معاناة ضخمة يتكبدها الفلاح بهذا الخصوص".



حديث النائب عن القطن المصري



وفي وقت سابق أكد النائب سيد شمس الدين، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الفلاح المصري عماد الاقتصاد الوطني، والعمود الفقري للدولة المصرية، فهو يعمل ليلا ونهارا بكل جهد وتفاني من ‏أجل توفير احتياجات البلاد من الغذاء، ويعد أحد أسس التنمية والرخاء في مصر.



زراعة القطن



وقال "شمس الدين": إن الفلاح كان لديه زرعة تسمى بزرعة القطن، والذي يطلق عليه بالذهب الأبيض، وعندما كنت تقوم بسؤاله عن أي شئ يريد فعله يجيب في زرعة القطن، على سبيل المثال: "متى يتزوج ابنك؟، متى تزور بيت الله الحرام؟، متى تقوم ببناء منزلك، فكان يجيب في زرعة القطن".



وتابع: الآن لم يعد هناك ولا دهب أبيض ولا دهب أسود، لم يتبقى للفلاح سوى زرعة الأرز الذي يقوم بتقسيمه إلى جزئين، الجزء الأول وهو بيع نصف المحصول لتسديد ديونه والتزاماته من إيجار أو مستلزمات إنتاج من أسمدة ومبيدات، والجزء الثاني يقوم بتركه حتى يأكل منه هو وأسرته، وبالرغم من ذلك تفاجئ الفلاح في بداية موسم الأرز بأن سعر الطن وصل إلى 3000 جنيه الذي لا يسد ثمن تكلفته من وقت زراعة المحصول، متسائلا: الفلاح ياكل منين؟.



تقنين نقابات الفلاحين



وطالب عضو مجلس النواب، وزير الزراعة بالوقوف بجانب الفلاح ودعمه خاصةً وأنه من الفئات التي تقف بجانب الوطن، ونتذكر بأنه في عام 2011 لم يقم بالقاء حجاره واحده، فهو الداعم الأول للدولة، لذلك يجب على الوزير أن ينظر إليه بعين الرأفة، خاصةً وأنه ليس لديه حظ جيد في النقابات، حيث نجد نقابة المهندسين نقابة واحده، ونقابة المعلمين واحده، ونقابة الأطباء واحده، قائلا: إنما الفلاح له أكثر من 20 نقابة، وكلهم بيتخانقوا مع بعض ومفيش حد بيعمل للفلاح حاجه"، مطالبًا بتقنين نقابات الفلاحين لتصبح نقابة واحده مثل باقي النقابات.